Huttenbouwers: Netflixen doen we 's avonds

"Huttenbouwen blijft leuk. Ook in het digitale tijdperk", zegt Jan-Kees Wouters van Speelstad Vlissingen. "Het is belangrijk dat de kinderen in de schoolvakanties ook nog wat leuks kunnen doen."

En daar zijn de meeste kinderen het mee eens. "Ga gewoon buiten spelen. Al is het maar een uurtje per dag. Gamen is niet gezond", zegt een van de huttenbouwers.