Klanten nemen afscheid van De Faam met nog een laatste koopje

"Het is echt een begrip hier in Souburg", vertelt een trouwe klant. "Ik kwam hier altijd voor vloerbedekking of ondergoed. Je kon het zo gek niet bedenken of ze hadden het." Op de vraag wat ze nog nodig heeft vandaag, vertelt ze: "Eigenlijk niets, ik heb alles al. Maar ja, ik moest gewoon nog even langs gaan. Ik wilde Rudy nog even gedag zeggen."

En zo zijn er veel. Klanten komen niet alleen om met korting iets te scoren. Veel mensen willen persoonlijk toch even afscheid nemen en de eigenaren en het personeel het beste wensen.

Verkoop pand

Rudy de Jong, het gezicht van de winkel, heeft vrede met de verkoop. "Het is natuurlijk jammer dat zoiets na bijna honderd jaar weggaat uit Souburg. Maar we moeten blij zijn dat we het hele pand hebben kunnen verkopen. Gelukkig blijft Souburg niet zitten met een groot leeg kot." In het pand komt een praktijk met verschillende medische specialisten.

Medewerkers van De Faam hebben altijd met veel plezier bij de winkel gewerkt. "Ik begrijp heel goed dat ze ermee stoppen, al moet ik nog wat jaartjes werken", vertelt één van de verkoopsters. "Ik hoop dat ik ergens anders toch nog een leuke baan kan vinden. Liefst natuurlijk iets met mode."

Afscheidskaartjes

Wie nu nog langs De Faam loopt ziet in de etalage geen sokken en gordijnen meer hangen. Maar hiervoor in de plaats liggen er kaartjes. "Het zijn kaarten van klanten die het jammer vinden dat we weggaan en ons het allerbeste wensen. Echt hartstikke lief."