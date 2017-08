Meerdere ongelukken in avondspits: busje in sloot, caravan geschaard

Bij Kapelle belandde een busje in de sloot na een botsing met twee auto's (foto: Omroep Zeeland)

Bij het ongeluk op de A58 waren alle inzittenden vrij snel uit de auto's en het busje. Eerder was sprake van een beknelling, maar dat klopte volgens de politie niet. De rechterrijstrook in de richting van Bergen op Zoom is afgesloten.

Caravan geschaard

Op de Westerscheldetunnelweg is richting Zuid-Beveland ook een ongeluk gebeurd. Daar schaarde een auto met een caravan en belandde vervolgens tegen de vangrail.

De rechterrijstrook is tussen de Oostbuis van de Westerscheldetunnel en het tolplein afgesloten. Hou rekening met ernstige vertraging, waarschuwt de Westerscheldetunnel.