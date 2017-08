Zwemmer in zee in problemen, reddingsboot rukt uit

Een man van 44 uit Berkel en Rodenrijs is tijdens het zwemmen bij het Nollehoofd in Vlissingen in de problemen gekomen op zee. Het lukte hem niet meer om zelfstandig naar het strand te zwemmen, laat de strandwacht weten.

De man werd in de buurt van het Nollehoofd in Vlissingen uit zee gehaald (foto: Strandwacht Vlissingen) Dat kwam volgens de strandwacht door de sterke stroming, optredende vermoeidheid en kramp. Hij is rond 17.45 uur met een reddingsboot uit zee gered.