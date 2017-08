EK handboogschieten begonnen in Aardenburg

Een klein beetje 'schieten op staande wip-koorts' heerst in Aardenburg, aan de vooravond van het EK Handboogschieten. Een van de oudste verenigingen van Zeeland, het Gilde Sint Sebastiaan dat in 1433 is opgericht, verzorgt de organisatie.

Bij handboogschieten op de staande wip wordt er geschoten met pijl en boog op een mast van 28 meter hoog. Die mast noemt men de wip en daarop zitten houten vogeltjes die de schutters moeten raken. Het Aardenburgse gilde Sint Sebastiaan werd opgericht om de stad Aardenburg te beschermen tegen indringers van buitenaf. Vandaag de dag is Sint Sebastiaan de grootste handboogvereniging van Nederland. Aan het Europees kampioenschap doen in totaal drie landen mee: Nederland, België en Frankrijk. Vrijdag start het evenement met een publieke schieting, ervaren en onervaren schutters mogen dan hun pijlen op de wip richten. Zaterdag strijdt de jeugd om de titel en zondag de senioren. Lees ook: Aardenburg klaar voor EK handboogschieten