Garage naast huis in Middelburg in lichterlaaie

De brand begon in de garage naast een huis (foto: Politie)

De brand werd vanochtend rond 7.10 uur gemeld. De brandweer rukte daarop met twee blusvoertuigen en een ladderwagen uit, omdat niet duidelijk was of er iemand in het huis was.

Volgens de veiligheidsregio waren de bewoners op tijd uit het huis weggegaan. Er is een ambulance naartoe gestuurd om te kijken of ze in orde zijn.

Doorgeslagen

Volgens de veiligheidsregio is de brand bij het plafond licht doorgeslagen naar de keuken van het huis. De brandweer heeft het huis en de garage van de buren geventileerd.

Om de bewoners bij te staan bij de afhandeling van de schade is Stichting Salvage ingeschakeld. Het is niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan.

Een wijkagent in Middelburg zette een video van de brand op Instagram.