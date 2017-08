Politie houdt man met kilo drugs aan

Aanhouding door de politie (foto: OZ)

De verdachte liep tegen de lamp bij een controle in de Buitenhovelaan. Hij werd met zijn auto aan de kant gezet in de Landluststraat. Hij had geen rijbewijs bij zich en beledigde een van de agenten. Vervolgens zette hij het op een lopen met in zijn hand een plastic tas. Ver kwam hij niket en bij de controle van de tas, bleek daar ruim een kilo drugs in te zitten. De Vlissinger werd voor verhoor ingesloten.