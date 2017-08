Twee jongens op straat bedreigd en beroofd

Twee jongens van 16 uit Goes en Heinkenszand zijn gisteravond op het Groene Weidje in Goes bedreigd en beroofd.

Politieauto (foto: oz) De twee liepen rond 22.15 uur over het Groene Weidje. Twee hen onbekende mannen kwamen te voorschijn en bedreigden hen mogelijk met een taser, maar zeker met een mes. De jongens moesten hun mobiele telefoons afstaan, en een van de twee ook zijn jas. De daders zijn met de buit op de vlucht geslagen. De politie is naar hen op zoek en vraagt getuigen om zich te melden.