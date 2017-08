Beachvolleyballer Boehlé dendert door in Rusland

Het gaat nog altijd ongekend goed met Dirk Boehlé en Steven van de Velde in Rusland . In de tweede ronde werd het Letse duo Vilde/Regza na een spannende wedstrijd opzij geschoven: 20-22, 21-10, 16-14.

Boehle en Van de Velde zitten voor het eerst in het hoofdschema van een wedstrijd in de Europese Tour. In de eerste ronde schakelde ze de als eerst geplaatste thuisfavorieten uit Rusland. Net als in die partij had het Nederlandse tweetal een derde set nodig om de zege af te dwingen. Die ging tegen de Letten uiteindelijk met 16-14 naar Boehle en Van de Velde.

In de derde ronde wacht om 15:00 de als vierde geplaatste Kunert en Dressler.