De Koeyer wint ook individueel medaille op EK

Jasmien de Koeyer (foto: Omroep Zeeland)

De Koeyer eindigde met Esperanza maar nipt in de prijzen. Het verschil met nummer vier Rothenberger was maar 26 honderdste. "Het scheelde een haartje. Door een administratieve fout stond ik eerst onder de streep, maar gelukkig sta ik vanavond op het podium", aldus de Koeyer die deze bronzen plak als een hoogtepunt in haar carrière ziet. De Duitse Hannah Ede pakte goud, terwijl het zilver naar Anna-Christina Abbelen ging.

"Op mijn leeftijd is dit het hoogst haalbare", vindt De Koeyer. "Hoger dan dit kan niet. Vanaf volgend jaar mag ik meedoen in de U-25 categorie, daar ben ik mijn paard al voor aan het doortrainen."

De Koeyer richt zich vol op haar topsportcarrière. "Ik kijk al verder en droom van WK's en de Olympische Spelen. Maar nu ga ik eerst hier van genieten, het zal vanavond pas echt tot me doordringen als ik op het podium sta."