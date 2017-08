Zinkend motorjacht gered op het Veerse Meer

Zinkend motorjacht gered (foto: KNRM)

De eigenaar riep de hulp van de KNRM in nadat rond 22.00 uur zijn motorjacht tijdens het manoeuvreren lek was geraakt. De bemanning van de reddingboot zag dat in het motorruim een meter water stond.

Met een motorpomp werd geprobeerd het jacht leeg te pompen. Toen het lek eenmaal boven was, werd een soort stempel gefabriceerd om het jacht in ieder geval te kunnen verplaatsen.

Met twee pompen stand-by werd het motorjacht naar de dichtstbijzijnde haven gebracht waar het direct in de kraan gehangen kon worden om verdere schade te voorkomen.