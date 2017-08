Luisteren naar de hartslag van een boom

''Alleen als je heel goed luistert is er zacht geruis te horen. Het is sap dat door de boom stroomt, net als het bloed door de aderen van mensen. Door het ruisen weet je dat de boom gezond en levend is.'' Na een korte uitleg van de bomendokter mag een groep kinderen en ouders mee op controle om te kijken of de bomen gezond zijn. Dat is serieus werk, maar ook leuk. "Het is veel leuker om buiten te zijn dan binnen, hier is veel meer te doen", zegt Ronja. Dat ze het stromen onder de bast van de boom kon horen wist ze niet. De Lindeboom waarnaar zij heeft geluisterd voor controle, is zo fit als een hoentje.

Van top tot teen

De wandeling door de landschapstuin met de bomendokter is voor kinderen een echte ontdekkingstocht. Spelenderwijs leren ze alles over bomen, van top tot teen. Terra Maris organiseert de activiteit in samenwerking met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Door activiteiten in de openlucht te houden, hopen ze kinderen enthousiast te maken voor alles wat met natuur te maken heeft.