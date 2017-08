'Mensen kopen hun eitjes nu langs de weg'

Martien den Boer uit Zierikzee merkt dat het een stuk drukker is. "Ik verkoop ongeveer twee zoveel eieren als normaal." Hij heeft slechts een paar honderd kippen en is daarmee een hobbyboer. Sinds fipronil in de eieren van pluimveehouders is aangetroffen, ziet hij de drukte aan zijn kraam langs de N59 toenemen. Verschillende bezoekers aan de kraam, bevestigen zijn woorden. "Ik haalde af en toe mijn eieren hier, maar nu koop ik helemaal niet meer bij de supermarkt", vertelt een man.

'Nee' verkopen

Een andere klant merkt dat het drukker is. "Eerder deze week was ik maar net op tijd." Den Boer heeft al een paar keer 'nee' moeten verkopen. "Ik kan mijn kippen niet bijvoeren, zodat ze opeens twee eieren gaan leggen", glimlacht hij. "Dan moeten mensen morgen weer terugkomen." Normaal verkoopt hij zo'n 1500 eieren per week. De afgelopen week verkoopt hij met gemak meer dan 3000 eieren per week. "Ik koop ze ook bij een andere boer, want mijn kippen kunnen de vraag niet aan."

De opbrengsten wegen niet op tegen de schade die de getroffen pluimveehouders lijden. Dat is echt sneu."" Martien den Boer, hobbyboer

Den Boer heeft wel een dubbel gevoel bij de drukte. "Het is natuurlijk leuk dat het voor mij meer opbrengt. Maar die opbrengsten wegen niet op tegen de schade die de getroffen pluimveehouders lijden. Dat is echt sneu." In Zeeland zijn vijf pluimveehouderijen getroffen door de eiercrisis.

