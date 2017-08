Zes gewonden door losgebroken paarden op Burghse Dag

De twee paarden die op hol sloegen waren op weg naar de ring met een zogenoemd vliegend tapijt achter zich. Een van de paarden raakte daarbij een paaltje. Door de schrikreactie kwamen de leidsels tussen de benen van het paard en sloeg het, samen met het andere paard, op hol. Voor de tent op het demonstratieterrein raakten de paarden zes toeschouwers.

Het had veel erger gekund

Volgens voorzitter Ben Meddeler is het de eerste keer in 27 jaar dat er iets ernstigs gebeurt tijdens de Burghse Dag. Hij is - net als de andere bestuursleden - aangeslagen door het voorval. ,,We leven erg mee met de gewonden en hun familieleden. Sommige mensen waren hier op vakantie en dan overkomt je dit.''

Meddeler erkent dat het allemaal nog veel erger had kunnen aflopen. ''Deze editie van de Burghse Dag was weer een van de topdagen. Het was erg druk op het terrein.''

Meddeler heeft alle lof voor de hulpverlening. ''De aanwezige EHBO'ers kregen al heel snel hulp van mensen uit de medische hoek en politie en de verdere hulpverlening was snel ter plekke. Het veiligheidsplan heeft in die zin goed gewerkt.''

Het vervolg van de paardendemonstratie op de Hoge Burgh is na het incident afgelast. De overige activiteiten gaan wel gewoon door.