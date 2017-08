Boehlé door naar halve finale in Europese Tour

De Zeeuws-Vlaamse beachvolleyballer Dirk Boehlé is er met zijn teamgenoot Steven van de Velde in geslaagd om de halve finale in Yantarny te bereiken. De Oostenrijkse tegenstanders Thomas Kunert en Christophe Dressler werden met 2-0 verslagen.

Dirk Boehlé in actie tijdens het toernooi van Sint-Anthonis (foto: Beachvolleybal) De eindstand doet een makkelijke wedstrijd vermoeden, maar toch gingen de teams in de sets gelijk met elkaar op. Zo wisten Boehlé en Van de Velde de eerste set met maar twee punten verschil te winnen. Ook de tweede set eindigde met een klein verschil in een 24-22 overwinning voor het Nederlandse duo. Halve finale Door de overwinning speelt Boehlé morgen om 12.00 uur de halve finale. De tegenstander is nog onbekend, die komt uit de wedstrijd tussen het Franse duo Krou/Aye tegen Kavalenka/Dziadkou. Debuut Voor Boehlé is het zijn eerste toernooi in de Europese Tour. Tot nu toe gaat dat debuut hem goed af, hij won eerder dit toernooi met Van de Velde al van de als eerste geplaatste Russen. Lees ook: Beachvolleyballer Boehlé dendert door in Rusland

