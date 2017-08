Noord-Koreaanse propaganda bereikt Goes

Staatsgevaarlijke activiteiten

De collectie is eigendom van verzamelaar Ronald de Groen. Eind jaren negentig begon hij zijn collectie met hulp van postzegelhandelaar Willem van der Bijl, die een kantoor had in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. In 2011 zat Van der Bijl twee weken in een Noord-Koreaanse cel op verdenking van staatsgevaarlijke activiteiten. Sindsdien zijn de twee verzamelaars niet meer in het land geweest.

De schilderijen zijn gemaakt in de periode 1960-2010 door professionele Noord-Koreaanse schilders. Alle stukken zijn gemaakt in opdracht van de staat en oorspronkelijk bedoeld voor binnenlands gebruik in openbare gebouwen en hotels. Het regime gebruikt kunst om een utopisch Noord-Korea te creëren en in te stand te houden. Onderwerpen zijn het gezin, landbouw en industrie, oorlog en confrontatie met vijanden als de VS en Japan.

De gemeente Goes was al twee jaar bezig om de tentoonstelling naar de stad te halen in het kader van het Goes-Aziëjaar. Dat het thema nu zo actueel is, had niemand kunnen voorspellen. Noord-Korea dreigde afgelopen week raketten af te vuren richting het Amerikaanse eiland Guam.

In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang zijn alle verkeersregelaars vrouw (foto: Gemeente Goes)

Charmante verkeersregelaar

De schilderijen tonen stuk voor stuk gelukkige gezonde Noord-Koreanen. Bovenstaand schilderij laat een vrouwelijke verkeersregelaar in hoofdstad Pyongyang zien. Opvallend is dat alle verkeersregelaars in de stad vrouw zijn en dat ze het verkeer routineus en charmant regelen. De afbeelding hieronder moet de bevrijding van Seoul voorstellen door Noord-Koreaanse troepen tijdens de Koreaanse oorlog, verbeeld als een triomfantelijke intocht.

De bevrijding van Seoul door Noord-Koreaanse troepen tijdens de Koreaanse oorlog (foto: Gemeente Goes)

De expositie in de Grote Kerk in Goes duurt tot en met maandag 4 september en de toegang is gratis. De openingstijden zijn van 13.00 tot 17.00 uur.