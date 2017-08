Iturrizaga na lang tellen winnaar HZ-schaaktoernooi

Eduardo Iturrizaga heeft het HZ-schaaktoernooi op zijn naam geschreven. Dat is op zich geen verrassing, want de speler uit Venezuela was de hoogstgeplaatste speler in Vlissingen. Toch duurde het lang voor de winnaar bekend was.

De schaker uit Venezuela met de wisselbeker (foto: Omroep Zeeland) Iturrizaga haalde net als de Nederlanders Bok en Van Foreest 7,5 punt. Op de slotdag wonnen ze alledrie hun laatste partij. Op weerstandspunten bleek de speler uit Venezuela uiteindelijk de beste. Hij versloeg de jongste Internationaal Meester aller tijden: Praggnanandhaa. Beste Zeeuw op het HZ-Schaaktoernooi werd Koen Leenhouts uit IJzendijke. De nummer zeven op de plaatsingslijst verloor op de slotdag en eindigde op een teleurstellende 26e plaats.