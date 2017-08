Kloetinge wil dit jaar kampioen worden

De nieuwe trainer Marcel Lourens is geen onbekende bij Kloetinge. Hij speelde van 1996 tot en met 2001 bij de Bevelandse club. Ook met de spelersgroep van nu is hij al bekend, want vorig jaar liep Lourens namelijk stage bij Kloetinge om zijn TC 1-diploma te halen. "Het is een heel gretige groep, ze werken hard en zijn in staat om het ver te schoppen."

Kampioen

Vorig seizoen liep Kloetinge net het kampioenschap in de eerste klasse mis. In de nacompetitie werd ook geen promotie afgedwongen. Lourens weet wat er beter moet. "We hebben vorig jaar te weinig gescoord, dat zie je ook terug in onze uitslagen. De doelstelling is om voor het kampioenschap te gaan."

Spelersgroep

Met Maarten van Vooren, Rutger van Rossum, Mitchell Braafhart, Jeroen de Jonge en Ramon Janson haalde Kloetinge vijf nieuwe spelers. Daar tegenover stond het vertrek van vijf andere jongens. Daan Esser denkt dat de selectie er kwalitatief wel op vooruit is gegaan. "We kunnen met deze groep heel lang gaan meestrijden om de titel, maar ik denk dat we in een pittige competitie terecht komen met veel clubs uit de regio Rotterdam. Dat moeten we niet onderschatten."

Vorig seizoen scoorde Kloetinge slechts 43 doelpunten in 26 wedstrijden. Zoals trainer Lourens al aangaf, moet er dit seizoen meer gescoord worden. Rutger van Rossum is degene die weet hoe je een doelpunt moet maken. In zijn tijd bij Luctor'88 maakte hij 162 doelpunten. Dat was vaak op derde of vierde klasse-niveau. "Het is voor mij een hele uitdaging. Ik ga mijn best doen en hoop dat het iets moois gaat worden."

Vijftien doelpunten

Op de vraag hoeveel Van Rossum er dit seizoen gaat maken wil hij eigenlijk geen reactie geven, maar het antwoord komt sneller uit zijn mond dan hij had gewild. "Ik hoop er vijftien te maken dit jaar, maar een assist of doelpunt het maakt mij niet uit. Als ik maar belangrijk kan zijn."