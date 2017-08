Voetganger zwaargewond na aanrijding met taxi

De zwaarbeschadigde taxi na de aanrijding met de voetganger (foto: Provicom)

De taxi reed richting Zoutelande toen deze in de buurt van de Joossesweg in botsing kwam met een voetganger. Het slachtoffer belandde via de motorkap en de voorruit op het wegdek.

De voetganger werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes vervoerd. Hier heeft een team van de Nijmeegse traumahelikopter zich over het slachtoffer ontfermd.

Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd volledig afgesloten. Rond 06.30 uur is de auto geborgen en de weg weer vrijgegeven.