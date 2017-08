Vlissinger bedreigd bij poging straatroof

Een 50-jarige Vlissinger is afgelopen nacht bedreigd met een ploertendoder of iets dat erop lijkt bij een poging hem te beroven. Dat gebeurde in het parkje vlakbij de boulevard in Vlissingen.

Politiehond (archief) (foto: OZ) De man werd rond 1 uur aangesproken door twee jongens die dreigend met een soort stok eisten dat hij zijn spullen afgaf. De Vlissinger weigerde en wist zijn belagers op de vlucht te jagen. Hij zette nog de achtervolging in, maar de twee slaagden erin weg te komen. De politie heeft met een hond nog de directe omgeving doorzocht, maar de twee jongens bleken spoorloos. Om ze te achterhalen wordt aan getuigen gevraagd om zich te melden. De politie wil vooral graag een voorbijganger spreken die de politie vertelde over de vluchtrichting van de straatrovers.