Tour de L'Ain: Minnaard dertiende

Tour de L'Ain: Minnaard dertiende (foto: Omroep Zeeland)

Marco Minnaard uit Wemeldinge is op de dertiende plaats geëindigd in de Tour de L'Ain (2.1). Jarno Mobach uit Philippine eindigde als 75e in de vijfdaagse koers door de Franse Alpen.

De eindzege ging naar FDJ-renner Thibaut Pinot. De achterstand van Minnaard bedroeg iets meer dan 2 minuten. Mobach gaf 36,5 minuut toe, en deed vooral ervaring op tussen de profs. In het jongerenklassement eindigde hij als twintigste.