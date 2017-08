Leenfiets voor mensen die anders nooit kunnen fietsen

Berry Walraven maakt twee keer per week gebruik van de fiets. Dan haalt hij Mirco Bartels op om samen door de polders te fietsen. Zo heeft Mirco een uitje en is zijn moeder een middagje van de zorg ontlast. "Ik doe het graag", zegt Berry Walraven, "Hij is goed gezelschap."

Pasje

De fiets is eigendom van thuiszorgwinkel Medipoint. Wie van de gemeente een pasje heeft gekregen, mag de fiets gratis gebruiken. Reserveren kan bij de supermarkt. Als er veel vraag naar is, komt er een tweede leenfiets.