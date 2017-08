Zieke kinderen krijgen zeehondentoer als afleiding

Voor een meisje uit België was het dubbel feest. Ze mocht zeehonden bekijken én vierde ook nog eens haar negende verjaardag. "Het valt mooi samen", vertelt haar moeder. Het meisje wordt al drie jaar behandeld tegen leukemie en de complicaties daarvan. "Dit is echt heel leuk", glimlacht het meisje, terwijl ze naar de tientallen zeehonden op de zandbank kijkt.

Zware tijd

Ook een gezin uit Tilburg. Zoon Sem heeft ook leukemie gehad en is net klaar met zijn chemokuren. De familie heeft een zware tijd achter de rug. "Nu kan ik even ergens anders aan denken", vertelt Sem. Het uitje is ook voor de rest van de familie aangenaam. "Het was een rotperiode", vertelt broer Nick. Hij is blij dat alles binnenkort achter de rug is. "Sem heeft veel aandacht gekregen de laatste tijd en dat snap ik, maar dat was soms ook moeilijk."

Moeder Pascalle geniet van de zeehonden, maar ook van haar zoon. "Ik ben blij dat ik hem zo zie genieten." Ze is lovend over de stichting Kanjer Wens. "Het is toch fantastisch dat dit kan. Dan kun je even de ellende van de afgelopen tijd vergeten."