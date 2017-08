Boere krijgt slechts enkele minuten bij debuutwedstrijd

(foto: Omroep Zeeland)

Tom Boere heeft zijn debuut gemaakt in de eredivisie. De spits uit Axel mocht vijf minuten voor tijd invallen bij FC Twente dat met 2-1 verloor van Feyenoord. De verwachting was dat Boere in de basis zou starten.

In de voorbereiding wisten Boere en FC Twente nog niet makkelijk het net te vinden. In de eerste oefenwedstrijd tegen Goor scoorde Boere twee keer, maar daarna wist hij geen enkele goal meer te maken. Tegen Mainz, Espanyol, Bristol City, Everton en Hannover96 bleef de teller bovendien voor het hele elftal van FC Twente op nul staan. Het zal daarom zijn geweest dat Boere niet in de basis startte tegen Feyenoord. Rene Hake koos voor andere aanvallers, waaronder Kvasina. Voor hem kwam Boere in de 86e minuut in het veld. De topscorer van de Jupiler League van het vorige seizoen kon niet meer voorkomen dat Feyenoord de drie punten pakte.