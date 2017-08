Verhallen beste zeiler op Grevelingenmeer

Een momentopname uit een van de wedstrijden op het Grevelingenmeer (foto: Omroep Zeeland)

De Schouwen-Duiveland Troffee wordt uitgereikt aan de winnaar van de klasse met de meeste deelnemers van de kampioenschappen. Dit jaar was dat de klasse van de Contenders. Verhallen is geen onbekende. Hij werd in september 2016 nog Nederlands kampioen Contender zeilen.

Bonte variatie

De Benelux Kampioenschappen bestaan uit een bonte variatie aan klasses die meedoen. Gezeild wordt er namelijk in de klasses: 420, 470, Contender, Europe, FD, FJ, Finn, Laser 4.7, Laser Radiaal, Laser Standard, Musto Skiff (nieuw), RS500, Snipe, Solo en Vaurien. Afhankelijk van het type boot wordt er in deze wedstrijd solo gezeild of als duo deelgenomen aan de Benelux Kampioenschappen. Bij de FJ, de Flying Junior, gaat het om jeugdzeilers die meededen.

De Benelux kampioenschappen werden dit jaar voor de 46e keer gehouden. Watersport Vereniging Scharendijke, Koninklijke Watersport Vereniging De Kaag en Royal Yacht Club van België werken samen in de opzet van de zeilwedstrijden. De jaarlijkse organisatie rouleert ook onder dit drietal. Dit jaar ligt die verantwoordelijkheid bij Watersport Vereniging Scharendijke.

TV

Maandagavond zendt Omroep Zeeland een sfeerimpressie uit van de Benelux Kampioenschappen, in het tv-programma 'Evenement van de Week'. Vanaf kwart over vijf, elk half uur op televisie.