Stuntende Boehlé sluit af met brons in Rusland

Dirk Boehlé (l) en Steven van de Velde winnen in Werkendam (foto: @beachvolleybal)

In Yantarny (Rusland) debuteerden Dirk Boehlé (Hulst) en Steven van de Velde (Den Haag) in de Europese Tour. Na uitschakeling in de halve finale eerder vandaag, tegen het Wit-Russische duo Kavalenka/Dziadkou, waren de Nederlanders in de strijd om het brons met 2-0 (21-14, 21-17) te sterk voor Kunert/Dressler. Het was de tweede ontmoeting met het Oostenrijkse koppel, die eerder al met 2-0 werden verslagen maar via de verliezersronde alsnog in de halve finales terechtkwamen.

Eerder dit toernooi zorgde Boehle met Van de Velde al voor een stunt door de als eerste geplaatste Russen uit te schakelen.