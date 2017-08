Met pijl en boog in de hand in de kleuren van je land

Nederland niet favoriet

Vooral de aanwezige Fransen en Belgen namen het supporteren voor hun land serieus. Een enkeling had ook een oranje-outfit uit de kast gehaald. Een jonge Vlaamse jongen heeft de Belgische en Franse vlag op zijn wangen gekleurd, want Nederland is nou eenmaal niet zijn favoriet.

Dat dit Europees Kampioenschap maar drie deelnemende landen telt komt doordat er niet meer landen zijn waar de sport beoefend wordt. De vereniging in Aardenburg, het Sint Sebastiaan Gilde, gaat wel al bijna zeshonderd jaar mee. Het gilde werd opgericht in 1433 om Aardenburg te beschermen.

Toch gaat het vooral om plezier maken en dat doen dan ook honderden schutters en bezoekers. Vandaag streden de senioren om de titel. Er is een categorie met landenploegen waaraan drie teams van 24 schutters vertegenwoordigd zijn. In de individuele categorie spelen uit ieder land 72 schutters mee.

Het stompe uiteinde van een pijl (foto: Omroep Zeeland)

Twee gewonden

Boogschieten op de staande wip is niet zonder gevaren. De pijlen die gebruikt worden hebben in plaats van een scherpe punt een stomp uiteinde, maar komen wel hard uit de lucht vallen. Een toeschouwer die naast de aanwezige overkappingen stond, raakte gewond aan het hoofd en een andere bezoeker liep vrijdag al een armbreuk op door een vallende pijl.

Een ambulance moest komen voor een bezoeker die een pijl op het hoofd gekregen had (foto: Omroep Zeeland)

Zaterdag streden de junioren om de titel en toen ging Frankrijk er met de landentitel vandoor en bij de individuelen won een Belg. Of Nederland dat heeft kunnen goedmaken weten we nog niet, de winnaars zijn nog niet bekend.