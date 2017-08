Van Drongelen moet nog wachten op debuut bij HSV

Rick van Drongelen is in de bekerwedstrijd van HSV tegen VfL Osnabrück niet in actie gekomen. HSV verloor zeer verrassend met 3-1 van de club uit de derde Bundesliga en ligt daardoor uit het toernooi.

Rick van Drongelen (foto: @HSV) De verdediger moest dus vanaf de bank toekijken hoe zijn ploeg met 3-1 verloor. Thuisploeg Osnabrück speelde al vanaf de 18e minuut met 10 man, maar stuntte door op een 3-0 voorsprong te komen. Bobby Wood redde de eer voor de Hamburgers, maar kon de uitschakeling niet voorkomen.Van Drongelen tekende begin deze maand een contract voor vijf seizoenen in Hamburg.