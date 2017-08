Zeeland wordt wakker: paarden, friet en hartenwensen

Hulpdiensten bij Burghse Dag na incident met paarden (foto: HV Zeeland)

Op hol

In Burgh wordt komende tijd onderzocht hoe het kon gebeuren dat zaterdag op de Burghse dag twee paarden losbraken en zes mensen gewond raakten. De politie onderzoekt de toedracht, en ook de Stichting Burghse Dag gaat uitgebreid evalueren.

Lees verder: Zes gewonden door losgebroken paarden op Burghse Dag

Omwonenden niet blij met beoogde plaats voor frietkiosk (foto: Omroep Zeeland)

Frietruzie

Het plan voor een frietkiosk op de Koningsbrug in Middelburg is slecht gevallen bij omwonenden. Ze gebruiken termen als overbodig, lelijk en uitzichtbedervend.

Lees verder: Frietvergunning bedreigt 'klein-Amsterdam'

Zieke kinderen maken zeehondentoer op Westerschelde (foto: Omroep Zeeland)

Hartenwensen

De hartenwens van drie gezinnen met een ziek kind is dit weekend in vervulling gegaan. Via de stichting Kanjer Wens mochten ze mee op zeehonden-tour op de Westerschelde. Zo probeert die stichting de gedachten van de zieke kinderen en hun gezin even af te leiden.

Lees verder: Zieke kinderen krijgen zeehondentoer als afleiding

Een haas in 's-Gravenpolder (foto: Jos Clarijs)

Het weer

Na het oplossen van een enkele mistbank, krijgen we vandaag een mix van stapelwolken en af en toe zon. Het blijft droog. Bij een zwakke zuidoostenwind wordt het warmer dan gisteren met maximaal 23 tot 25 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond 15 graden.