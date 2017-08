LIVE Containerschip op Westerschelde vastgelopen door technische storing

(foto: Adriaan Schriek)

Bij Bath is vanmorgen een groot containerschip vastgelopen in de Westerschelde. Het schip liep vast door een storing in de machinekamer waardoor het stuurloos werd. Het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen kwam daardoor stil te liggen, maar inmiddels mogen schepen met een afmeting tot 200 meter weer doorvaren. Gezien het tij kan pas rond 20.00 uur vanavond worden geprobeerd het schip los te trekken.