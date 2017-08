Containerschip niet eerder dan vanavond los

(foto: Omroep Zeeland)

De betrokken instanties zoals Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio houden het schip nauwlettend in de gaten. Het schip ligt stabiel, er is geen gevaar voor de omgeving en geen schade aan het schip. "We denken dat het op dit moment wel goed ligt. Maar dat moeten we blijven bekijken. We gaan nu uit van een redelijk positief scenario."

Scheepvaart stilgelegd

Het scheepvaartverkeer op de Westerschelde werd vanmorgen tijdelijk stilgelegd. Binnenvaartschepen en pleziervaartuigen konden al snel via een andere vaargeul, de Schaar van de Noord, doorvaren. Grotere schepen tot 200 meter kunnen sinds vanmiddag passeren.

366 meter lang

Het schip van 366 meter lang is rond half negen vastgelopen door een technisch mankement. Aan boord van het schip staan meerdere containers met lading. Volgens de veiligheidsregio levert deze lading, gezien het incident, geen gevaar op voor de omgeving. Het schip heeft een laadvermogen van 155.000 ton. Welke lading het schip op dit moment heeft, is niet bekend. De CSCL Jupiter was vanuit Antwerpen onderweg naar het Duitse Hamburg.

