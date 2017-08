​Rijkswaterstaat: Containerschip niet eerder dan vanavond los

(foto: Omroep Zeeland)

Dat heeft te maken met het afgaand tij. "Dus het schip ligt vast en blijft vastliggen. Op z'n vroegst kunnen we pas om 20.00 uur wat ondernemen."

Rijkswaterstaat houdt het schip nauwlettend in de gaten nu het laagwater wordt. "We denken dat het op dit moment wel goed ligt. Maar dat moeten we blijven bekijken. We gaan nu uit van een redelijk positief scenario.

Scheepvaart stilgelegd

Het scheepvaart verkeer is om veiligheidsredenen stilgelegd. Rijkswaterstaat bekijkt of het mogelijk is dat de grote scheepvaart later vandaag toch met aangepaste snelheid erlangs kan. Binnenvaartschepen en pleziervaartuigen kunnen via een andere vaargeul, deSchaar van de Noord, doorvaren.

Vanwege de situatie is GRIP 2 afgegeven. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met de coördinatie de komende uren.

366 meter lang

Het schip van 366 meter lang is rond half negen vastgelopen. Waardoor het misging is nog onduidelijk. Het schip heeft een laadvermogen van 155.000 ton. Welke lading het schip op dit moment heeft, is niet bekend. De CSCL Jupiter was vanuit Antwerpen onderweg naar het Duitse Hamburg.

Om 12.00 uur is bij Omroep Zeeland een extra televisie-uitzending vanwege het vastlopen van dit containerschip.

