Antwan Tolhoek rijdt Ronde van Spanje

De Ronde van Spanje begint zaterdag in het Franse Nimes met een ploegentijdrit. La Vuelta eindigt op zondag 10 september in Madrid. Tolhoek is een van de negen renners in de selectie van LottoNL-Jumbo.



Selectie LottoNL-Jumbo

Ronde van Spanje George Bennett Bert-Jan Lindeman Koen Bouwman Juan Jose Lobato Stef Clement Daan Olivier Floris de Tier Antwan Tolhoek Steven Kruijswijk

Tolhoek zal in Spanje de kopmannen van de ploegen moeten bijstaan, maar dat vindt hij niet erg. "Ik ben nog heel jong en mag nu debuteren in de Ronde van Spanje. Hoe gaaf is dat! Al moet ik vanaf kilometer nul op kop rijden. Dat maakt me niet uit. Ik ga drie weken m'n best doen en ik hoop mezelf ook nog wel te laten zien."



Tolhoek (23) is aan zijn eerste seizoen bezig bij de grootste Nederlandse wielerploeg. De renner uit Yerseke deed dit jaar al mee aan grote wedstrijden als de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en het Criterium du Dauphine. Zijn meest opvallende prestatie dit jaar is de tweede plaats in het bergklassement van de Ronde van Polen (World Tour), die begin augustus werd gereden.

Antwan Tolhoek is de tweede Zeeuw die dit jaar een grote wielerronde rijdt. Eerder deed Marco Minnaard uit Wemeldinge mee aan de Tour de France. Hij werd veertigste in het eindklassement Minnaard rijdt voor Wanty-Groupe Gobert.

Antwan Tolhoek (foto: Omroep Zeeland)

Woensdag vertrekt Tolhoek met de ploeg naar Nimes, waar de Vuelta begint. Gisteren reed Tolhoek zijn laatste voorbereidingskoers. In de Profronde van Etten Leur eindigde hij als negentiende.