DELTA stopt met analoge televisie via de kabel

Huidige situatie met 3 signalen die door de kabel gaan (foto: Omroep Zeeland)

Het plaatje hierboven laat de huidige situatie zien. De kabel bestaat nu nog uit drie signalen. Het signaal van de analoge televisie verdwijnt komend voorjaar en die ruimte wordt dan gebruik voor het internet: zodat er meer en sneller internet kan worden gebruikt.

De nieuwe situatie vanaf het voorjaar van 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Tim Brouwer, woordvoerder van DELTA, zat dit moment van het volledig overstappen naar digitaal er aan te komen. "Het is een logische stap in de tv-ontwikkeling. Een aantal jaren geleden hebben we al afscheid genomen van kijken via de ether en verdwenen alle antennes uit het straatbeeld. Nu is het moment gekomen om ons tv-product volledig te gaan digitaliseren."

Smartcard

In de afgelopen jaren zag DELTA dat steeds meer klanten kozen voor de digitale weg, zegt Brouwer. "Meer dan 80 procent van onze klanten kijkt al digitaal via de smartcard. Die wordt geregistreerd, dus daarvan weten we het zeker. Van het overige aantal is dat gissen. Je kunt namelijk analoog kijken, maar ook via interactieve tv en de app. Die worden niet geregistreerd. Wij schatten dat er nog analoog gekeken wordt door zo'n twintigduizend mensen."

We gaan van een digitale vierbaanssnelweg naar een achtbaans."" Tim Brouwer, woordvoerder DELTA

Daarnaast groeit ook de vraag naar meer en sneller internet. De meeste huishoudens hebben een of meer computers, bijna iedereen gebruikt een smartphone en als het een beetje meezit, is er ook nog een tablet of spelcomputer die data gebruikt. Daarom moet er ruimte worden gemaakt op de kabel.

De woordvoerder van DELTA legt uit: "Je moet het zo zien dat wij onze digitale snelweg, ons netwerk, gaan uitbreiden. Wij hebben nu, zeg maar, een vierbaanssnelweg en we gaan uitbreiden naar een achtbaanssnelweg, zodat er ruimte komt voor meer en nog sneller internet."

Dat ruimte scheppen gebeurt op twee manieren. De eerste manier is het afschaffen van analoge televisie. Klanten die nog analoog kijken, hebben drie mogelijkheden om over te gaan naar digitaal.

Het tweede project is het vervangen van apparatuur in wijkkastjes. De komende jaren gaat DELTA de dorpen, wijken en steden langs om daarmee aan de slag te gaan. "Wij noemen dat een kwaliteitsimpuls. In de afgelopen jaren is het hoofdnetwerk van DELTA al geoptimaliseerd en nu zijn dus de wijken en steden aan de beurt", aldus Brouwer.

Meer ruimte voor internet en sneller internet is het doel, al gaat dat volgens Brouwer niet op stel en sprong. "Het gaat even duren. De komende jaren gaan wij de apparatuur vervangen, dorp voor dorp, stad voor stad en wijk voor wijk." Wanneer alles klaar is, kan DELTA nog niet precies zeggen. Volgens Brouwer gaat dat wel een aantal jaren in beslag nemen.

Klanten helpen

"Wij willen onze klanten die nog analoog kijken, graag helpen," zegt Brouwer. "Dat doen we door een vragenlijst te sturen naar alle klanten. Daarop kan iedereen aangeven hoe hij of zij kijkt. En als mensen analoog kijken, kunnen ze aangeven hoe ze geholpen willen worden. Daar willen wij persoonlijke service aan bieden".

80 procent van onze klanten kijkt al digitaal."" Tim Brouwer, woordvoerder DELTA

Ook is DELTA al bezig met klanten die een grote groep tv-gebruikers onder zich hebben. "De eigenaar van een recreatiepark of een zorgcentrum is vaak klant bij ons en met hen zijn wij al in gesprek. Dat zullen wij in de komende periode ook uitbreiden. Een groot deel daarvan is al digitaal. Zoals ik al zei: 80 procent van onze klanten kijkt digitaal en daar zitten ook veel parken en instellingen bij."

Radio via de kabel

Ook radio is vanaf komend voorjaar niet meer beschikbaar via de kabel. Je kunt ervoor kiezen om radio te luisteren via de digitale televisie of de drie andere vormen: de ether, DAB+ of internet.