'Zelfs m'n oma kijkt digitaal maar wij nog niet'

De voordelen van digitale tv zijn beter beeld en, als je een bepaald zenderpakket afneemt bij één van de vele aanbieders, ook nog eens extra zenders. Maar Wendy geeft daar niet zo veel om en Vincent ook niet. "Nee wij kijken echt heel weinig. GTST, RTL Late Night en het nieuws. En dat is het dan ook wel. Als wij al een film of serie willen kijken, doen we dat via Netflix. Geen reclames tussendoor en kijken wanneer het ons uitkomt".

Voor de ouders is er nog een reden om geen groot zenderpakket te hebben. "De kinderen kijken nu af en toe televisie, maar vooral Netflix. Het voordeel daarvan vinden wij dat we weten wat ze kijken. En het belangrijkste is dat ze dat af en toe doen. Voor de rest spelen ze lekker veel buiten".

​Zelfs m'n oma kijkt al digitaal."" Vincent over het feit dat hij nog analoog kijkt

Toch moet Vincent bekennen dat hij om zich heen zelden nog analoge kijkers ziet (lacht). "Zelfs m'n oma kijkt al digitaal en onze beide ouders ook, maar wij nog niet. Het maakt ons ook echt niet uit! En natuurlijk zien wij wel kwaliteitsverschil als we bij familie of vrienden zijn met digitale tv: meer televisiezenders en scherper beeld, maar dat maakt ons niets uit."

Bjorn en Samantha kijken online naar hun favoriete programma (foto: Omroep Zeeland)

Maar Wendy en Vincent moeten er volgend voorjaar aan geloven. Dan stopt Delta namelijk met het doorgeven van het analoge tv-signaal via de kabel. Waarschijnlijk kan het gezin dan met een instelling op de televisie gewoon digitaal kijken zonder dat ze daar een smartcard, CI+-module of digitale ontvanger voor nodig hebben.

"Als uiteindelijk toch blijkt dat we een nieuwe televisie nodig hebben, dan zullen we die wel kopen. Tijden veranderen nou eenmaal en daar moet je in mee. Maar als het niet hoeft en we op dit toestel gewoon over kunnen schakelen naar digitaal, dan laten we deze mooi nog even staan."