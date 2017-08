Tot vrijdag een veerboot minder door technische storing

Westerschelde Ferry Prins Willem Alexander uit de vaart (foto: Omroep Zeeland)

De storing werd zondagavond gevonden. De schroefaskoker is kapot, waardoor er olielekkage is. De Prins Willem Alexander gaat dinsdagochtend in dok in Vlissingen-Oost. De verwachting is dat er minimaal twee dagen nodig zijn voor de reparatie en de terugkomst van de boot.

Dat betekent dat de Prinses Máxima uit Vlissingen om 12 minuten voor het hele uur vertrekt en terug vaart vanuit Breskens om 12 minuten voor het halve uur.

In mei en maart van dit jaar zorgden technische problemen ook voor problemen met de veerdienst. Toen was het de Prinses Máxima die eruit lag.

