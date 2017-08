Bath loopt vol door vastgelopen schip

Het is de attractie van de dag in Zeeland. Een 366 meter lang containerschip, muurvast op de Westerschelde bij Bath. Honderden mensen kwamen in de loop van vandaag een kijkje nemen.

De extra bezoekers aan Bath zorgden aan het einde van de middag voor een verkeerschaos in het kleine dorpje. De politie riep de bezoekers op buiten het dorp, aan de Grensweg, hun auto te parkeren. Heel dichtbij Voor sommigen was de dijk nog niet dichtbij genoeg. Bij laag water namen verschillende mensen de gelegenheid te baat om het schip van écht dichtbij te gaan zien en zelfs aan te raken. Technisch mankement Het schip liep vanmorgen vast door een storing in de machinekamer waardoor het stuurloos werd. Rond 20.00 uur vanavond proberen bergers het schip los te trekken. Omroep Zeeland start rond die tijd een livestream via de website en Facebook. Lees ook: Containerschip op Westerschelde vastgelopen door technische storing