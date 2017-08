Aardenburgers teleurgesteld, wereldrecordpoging camperkonvooi mislukt

Je moet er maar zin in hebben, om in je vakantie in een 30 kilometer lange colonne te rijden. Een echtpaar uit Aardenburg had dat wel en ze wilden de Italianen graag verslaan.

Het normaal gesproken pittoreske dorpje Walldürn in Duitsland had afgelopen weekend wat te zien. De colonne reed door het dorp heen waar inwoners op de stoep stonden te kijken.

Het duurde lang voordat het startsein werd gegeven. "We moesten om 9:00 uur opstellen en om 14:45 begon de stoet pas te rijden", vertelt Jan Hebbes deelnemer uit Aardenburg. De reden dat hij en zijn vrouw meedoen is vanwege de gezelligheid. Kamperen met de camper is namelijk een vorm van vrijheid, maar in een colonne rijden is het tegenovergestelde. Voor die paar uurtjes vond het echtpaar dat geen probleem, ze wilden graag een bijdrage leveren aan een nieuw wereldrecord.

Ondanks het aantal campers dat wel is gehaald, was de afstand tussen de campers te groot. Dit werd bijgehouden door controleurs die in de 'record zone' langs de weg stonden. Bij nummer 400 in de colonne zat een gat dat minstens 2 minuten duurde. De beoordelaar van het Guinness Book of Records, Paulina Sapinska, vond het niet goed genoeg. De sponsor Dieter Goldschmitt denkt erover om het in de toekomst opnieuw te proberen. "Ik weet nog niet of we dan nog een keer mee willen doen, maar als het mooi weer is en de wachttijd is korter, dan willen we het overwegen", zegt Nel Hebbes. Eén ding is zeker, de deelnemers vonden het een gezellig uitje dat werd afgesloten met bratwurst en friet.