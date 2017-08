Containerschip op Westerschelde is losgetrokken

Na het lostrekken, is het schip naar de vaargeul gesleept en vanuit daar wordt het naar de haven van Antwerpen gebracht. Daar wordt gekeken met welk technisch mankement het schip kampt.

Politiehelikopter

Het was nog even spannend of de containerreus wel los zou komen, omdat de waterstand met 2,72 meter zo'n 12 centimeter lager stond dan vanmorgen toen het vastliep.

Het lostrekken van de CSCL Jupiter gebeurde onder het toeziend oog van duizenden mensen. Even na 20.30 uur riep de veiligheidsregio een politiehelikopter op om ervoor te zorgen dat de mensen de dijk zouden verlaten. Toeschouwers moesten de dijk verlaten, omdat de trossen van de sleepboten tijdens het trekken onder hoge druk kwamen te staan en mogelijk los konden schieten tijdens hun poging om het schip los te trekken. De trossen zouden dan zo'n twee- tot driehonderd meter ver kunnen schieten.

Stuurloos

Het schip liep vanmorgen rond 08.30 uur vast door een technisch mankement: een storing in de machinekamer leidde ertoe dat het schip stuurloos werd. Na het vastlopen werd al het andere scheepvaartverkeer stilgelegd op de route. In de loop van de dag konden schepen tot 19.00 uur en met een lengte tot 200 meter wel passeren.

De CSCL Jupiter vaart onder de vlag van Hong Kong en was vanmorgen vanuit Antwerpen onderweg naar het Duitse Hamburg. Aan boord van het schip staan duizenden containers. Het schip heeft een laadvermogen van 155.000 ton. Het schip vervoert onder meer grondstoffen en volgens de veiligheidsregio zorgde de lading, gezien het incident, geen gevaar voor de omgeving.

