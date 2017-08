'Wij willen elk jaar beter presteren dan het vorige jaar'

De eigen Baskensburg in Vlissingen was nog niet beschikbaar voor de eredivisionist en daarom vinden we Groene Ster op de eerste training van het seizoen terug in De Sprong in Middelburg. Met aan het roer een nieuwe trainer: Samir Yaaqobi. Vorig seizoen was hij werkzaam bij Watergras uit Gouda. Dit jaar wil hij snel zijn stempel op Groene Ster gaan drukken. "Ik wil zo snel mogelijk de bal in het team hebben en dan van daaruit scoringskansen creëren en dan doelpunten maken, het gaat wel aanvallend voetbal worden."

Oude bekenden

Bij Groene Ster kwam er afgelopen zomer één speler bij. Dat is een oude bekende: Josimar Pattinama. Op de eerste training waren nog meer oude bekenden te zien. André Siereveld, jarenlang aanvoerder van Groene Ster, trainde mee. Hij twijfelt of hij dit jaar weer volledig bij de selectie gaat voetballen. Ook Saïd Bouzambou was in Middelburg, hij zoekt een nieuwe club en houdt nu zijn conditie op peil bij Groene Ster.

De zesde plek van vorig seizoen smaakt naar meer bij de club. Doelman Karim Ben Sellam is duidelijk over de ambities dit jaar. "Wij willen elk jaar beter presteren dan het jaar ervoor. Play-offs halen is een droom, maar iedereen wil het."