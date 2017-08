Zeeuwen in top drie speed pedelecs

speedpedelec (foto: Omroep Zeeland)

In Limburg en in Flevoland hebben de minste mensen zo'n snelle elektrische fiets. Vanwege die hoge snelheid worden de fietsen sinds dit jaar wettelijk aangemerkt als brommer. Een helm is dus verplicht, net als een achteruitkijkspiegel en een bromfietskenteken. De speciale fietsen moeten ook net als de brommer op de gewone rijbaan rijden.

Een speed pedelec is een elektrische fiets waarbij de ondersteuning niet stopt bij 25 kilometer per uur. Door mee te trappen kan een snelheid tot 45 kilometer per uur worden gehaald.

Platteland

Uit de inventarisatie van het CBS blijkt dat speed pedelecs beter worden verkocht aan mensen die op het platteland wonen dan aan stedelingen. Dat is direct ook de verklaring voor het betrekkelijk hoge aantal in Zeeland. En de gemiddelde leeftijd van de bezitter is 54 jaar.