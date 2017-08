Zeeland wordt wakker: containerschip, Groene Ster en campers

Het containerschip is losgetrokken (foto: Omroep Zeeland)

Containerschip

Het containerschip dat gisterochtend vastliep op de Westerschelde bij Bath, is weer losgetrokken. De containerreus werd rond 21.00 uur losgetrokken. Zeker twaalf sleepboten moesten eraan te pas komen om het schip los te trekken.

(foto: Omroep Zeeland)

Speedpedelecs

Zeeland staat op de derde plaats in ons land als het gaat om speedpedelecs. Er rijden op dit moment 271 van die snelle elektrische fietsen door onze provincie, dat wil zeggen 71 op iedere 100.000 inwoners heeft er eentje. Volgens het CBS hebben alleen in Utrecht en Overijssel naar verhouding meer mensen en speedpedelec.

De eerste training van Groene Ster (foto: Omroep Zeeland)

Groene Ster

Groene Ster Vlissingen maakt zich op voor het vijfde jaar in de Eredivisie. Nadat de club vorig jaar zesde werd, de beste prestatie in de geschiedenis van de club, is het stapje naar de top-vier en dus de play-offs niet groot meer.

(foto: Fons Heefer)

Recordpoging

Het wereldrecord camperkonvooi rijden is niet verbroken. Er deden afgelopen weekend 687 campers uit verschillende Europese landen mee met een nieuwe recordpoging. Zo ook een echtpaar uit Aardenburg.

Een van de twee veerboten die tussen Vlissingen en Breskens varen (foto: Ria Mes)

Storing

De Westerschelde Ferry vaart voorlopig met één boot. Door een technische storing aan de Prins Willem Alexander wordt in ieder geval tot en met donderdag 17 augustus eens per uur gevaren.

Het gestrande containerschip bij Bath (foto: Kitty van Hoek-Stoutjesdijk)

Het weer

Vanmorgen is er nog even wat ruimte voor de zon. De bewolking neemt echter snel toe en er volgt wat buiige regen. Ook aan het begin van de middag is het nog niet droog. Op een aantal plaatsen is ook onweer mogelijk.

In de loop van de middag zijn de buien verdwenen en breekt steeds vaker de zon door. Er steekt dan wel een matige zuidwestenwind op. Het wordt vandaag 21 tot 23 graden.