Eieren van Mol mogen weer worden verkocht

Pluimveebedrijf J.C.P. Mol in Nisse mag weer eieren verkopen. Twee weken geleden werd het bedrijf geblokkeerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanwege fipronil. In één van de stallen was het giftige middel in de kippen en de eieren gevonden.

Eieren met code van de NVWA-lijst (foto: Omroep Zeeland) Mol heeft 11.000 van zijn kippen moeten ruimen. Dat was meer dan de helft van zijn kippen. De pluimveehouder moet nu de stal nog schoonmaken, omdat het bestrijdingsmiddel nog op de muren en vloeren zit. Naar verwachting duurt het tot oktober voor hij weer nieuwe kippen in die stal heeft. De eieren waar geen fipronil in zat, mag Mol verkopen aan de industrie. Ze worden dan bijvoorbeeld gebruik in shampoo. Eieren die vanaf nu worden gelegd, mogen wel weer de voedselketen in. Lees ook: 'Mensen kopen hun eitjes nu langs de weg'

Nu vijf Zeeuwse kippenbedrijven getroffen door fipronil-crisis

Eieren voor het eerst opgehaald: 'lichtpuntje in de grote ellende'