Achterstand scheepvaartverkeer weggewerkt, impact blijft groot

Het gestrande containerschip bij Bath. (foto: Kitty van Hoek-Stoutjesdijk)

Gisterochtend liep het containerschip CSCL Jupiter vast in het Nauw van Bath. Rond 9.00 uur werd daarom al het scheepvaartverkeer stilgelegd. Gedurende dag konden alleen kleinere schepen gereguleerd doorvaren.

Op de linkeroever is volgen Dirkx geen achterstand meer, voor de rechteroever moeten enkele schepen nog een paar uur wachten. "Maar alles is ingepland en weggewerkt, dus daar mogen we tevreden over zijn", zegt Dirkx in Zeeland wordt wakker op de radio.

De impact van het gestrande schip voert ver door. "De schepen die op zee lagen te wachten om naar Antwerpen te komen, die waren allemaal ingepland om te arriveren op een bepaald tijdstip. D'r staan ook ploegen klaar om die schepen te behandelen, maar die kunnen dan op dat moment niet aan de slag."

Extra werkzaamheden

Volgens Dirkx moeten de ploegen daarom nu hard aan het werk om alle achterstanden weg te werken. "De file vertaalt zich niet alleen op zee, maar vertaalt zich ook aan wal in de vorm van extra werkzaamheden."

Het is moeilijk om te berekenen hoeveel schade bedrijven lijden door het containerschip dat was vastgelopen in het Nauw van Bath. "Een haven maakt deel uit van een logistieke keten die over de hele wereld loopt", vertelt Dirkx. "Het schip dat gisteren bijvoorbeeld vastliep was onderweg naar Hamburg. Dat is daar niet aangekomen en ligt nu nog in Antwerpen."

'Moeilijk om een schadebedrag op te plakken'

Volgens Dirkx is het nu afwachten wanneer het containerschip alsnog naar Hamburg kan. Ook daar was het schip ingepland om te worden leeggeruimd en wachten de bedrijven op de goederen die op het schip staan. "Dus ook daar zitten kosten."

Dat geldt ook voor alle schepen die op het lostrekken van het containerschip moesten wachten. "Het is een rekening met heel veel posten. En het is eigenlijk zo goed als onbegonnen werk om die posten te benoemen en daar een bedrag op te plakken."

