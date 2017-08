Man gooit vuurwerk naar politie tijdens achtervolging (foto: Omroep Zeeland)

Agenten zagen de man in de Beukenstraat in Goes rijden, en zetten de achtervolging in. Op de Deltaweg gooide de man drie cobra's naar de politieauto. Uiteindelijk is de man aangehouden ter hoogte van de 's Heer Hendrikskinderendijk.