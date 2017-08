'Geen grote schade aan containerschip CSCL Jupiter'

Schip op zand (foto: Omroep Zeeland)

Het schip is gisteravond losgetrokken en door sleepboten naar het Delwaidedok gebracht aan de Antwerpse rechteroever. Daar zijn duikers 's nachts meteen op onderzoek uitgegaan. Aan de buitenkant is geen grote schade zichtbaar die verder varen onmogelijk maakt.

Volgens Dirkx staat dat los van de technische schade die het schip heeft. "Dat moet wel eerst opgelost worden." Het schip liep vast door een technisch mankement, waardoor het een bocht miste en zich bij Bath in het zand boorde. Vanochtend is de scheepvaartinspectie aan boord gegaan van het containerschip om de oorzaak van het vastlopen te achterhalen.

Nog enkele dagen

Als dat gedaan is, zal in overleg met de kapitein en met mensen van de rederij besloten worden wat er verder met het schip gebeurt. Voor het schip zijn route naar Hamburg kan vervolgen, moet het eerst weer door de inspectie worden gecontroleerd. Dirkx verwacht dat het nog enkele dagen kan duren voor het schip weer in de vaart is.

De CSCL Jupiter heeft een lengte van 366 meter en een laadvermogen van 155.000 ton. Het schip strandde 's ochtends bij hoogwater. De reddingsactie werd 's avonds in gang gezet, toen het opnieuw hoog water was. Duizenden mensen waren getuige van het lostrekken van het schip.

