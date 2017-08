Auto's buitenlandse vakantiegangers gestolen

De afgelopen drie dagen is meerdere keren ingebroken op de Schelpweg in Domburg. Daarbij zijn twee Duitse personenauto's gestolen. De politie is op zoek naar getuigen die de auto's hebben zien rijden.

Duitse auto's gestolen in Domburg (foto: Omroep Zeeland) Op 12 augustus werden op de Schelpweg een laptop en een blauwe Mercedes gestolen. Op 14 augustus verdween een witte Ford Tourneo Custom.