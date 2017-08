Waarom je blokjes zag in plaats van het containerschip

Nieuwsmedia volgen het lostrekken van het containerschip (foto: Omroep Zeeland)

Wat ging er mis met de livestream over het vlot trekken van containerschip Jupiter bij Bath?

Dat zijn we bij Omroep Zeeland aan het onderzoeken. De beelden uit Bath kwamen in de studio van Omroep Zeeland zonder storing binnen. Bij het doorzetten van de beelden naar de website, Facebook en YouTube leek aanvankelijk niets mis, maar naarmate meer mensen de stream gingen volgen ontstonden er storingen. Voor zover wij kunnen nagaan keken er op een bepaald moment meer dan 35.000 mensen. Meer dan dat wij op dat moment aankonden.

Jammer voor al die mensen...

Dat betreuren wij ook zeer. We wilden vooraf een goede verbinding maken. Daarom is gekozen voor de inzet van onze satellietwagen. De beelden vanuit Bath kwamen ook kraakhelder in onze studio aan, maar helaas kwamen die vervolgens niet op een goede manier bij de kijkers terecht.

Had daar van tevoren geen rekening mee gehouden kunnen worden?

Er was vooraf geen enkele reden om aan te nemen dat de livestream niet goed door zou komen. Feit is wel dat nog nooit in de geschiedenis van Omroep Zeeland zóveel mensen tegelijkertijd keken naar onze livestream. Daardoor zijn we wel enigszins verrast. Uit alle delen van de wereld zaten mensen mee te kijken. Dat hebben we onderschat.

Waarom is er op voorhand niet gekozen voor live televisie in plaats van de stream op internet?

Een televisie-uitzending vraagt veel meer technische capaciteit en dus mankracht. Er was geen sprake van een levensbedreigende situatie. Daarom is er voor gekozen om de beelden van het lostrekken live te streamen via onze online kanalen. Onze inschatting was dat we zo iedereen in de gelegenheid stelden om de gebeurtenissen bij Bath live te volgen.

Maar uiteindelijk is er tóch voor live televisie gekozen. Had dat niet eerder gemoeten?

Allereerst hebben we geprobeerd de lopende livestream storingsvrij te maken. Toen dat niet lukte, is er opgeschaald naar televisie. Dan duurt het even voordat de beschikbare mankracht is opgeroepen. Uiteindelijk is het vlot trekken van de Jupiter toch live op televisie te zien geweest.

Omroep Zeeland is toch rampenzender?

Omroep Zeeland radio is inderdaad rampenzender, maar de autoriteiten hebben Omroep Zeeland níet gevraagd om als rampenzender te gaan uitzenden.

En nu? Gaan we dat in de toekomst nog eens beleven?

Zeg nooit nooit en nogmaals: wij vinden het ook jammer dat het lang duurde voordat we in staat waren goede beelden te leveren. Maar wij zullen er ook alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen. Dus gaan we op de kortst mogelijke termijn onderzoeken wat we kunnen doen om dit soort capaciteitspieken op te vangen.

Lees ook: