Minderhoud zegt af voor EK dressuur

Hans Peter Minderhoud in actie met Glock's Johnson (foto: Orange Pictures)

Hans Peter Minderhoud mocht naar het EK doordat hij zowel in de Grand Prix als tijdens de Kür op muziek een derde plek behaalde op het Nederlands kampioenschap dressuur.

Hoefijzer

Minderhoud merkte afgelopen week dat zijn paard 's nachts een hoefijzer was verloren. "Dat is gebeurd terwijl Glock's Johnson op stal stond. Vervolgens heeft hij met zijn hoef in de lip van het ijzer gestaan. Daar zijn we 's ochtends pas achter gekomen. We hebben toen gelijk de hoefsmid gebeld. Maar toch is een ontsteking ontstaan en het deed Johnson duidelijk pijn."

De rest van de week kon Minderhoud daarom niet rijden op zijn paard. "We moesten nu een beslissing nemen en mijn paard is niet op tijd fit genoeg voor het EK. Heel veel pech, maar het paard staat op de eerste plaats en we hopen dat Glock's Johnson er snel weer helemaal bovenop is.''

Minderhoud behaalde tijdens het EK in 2015 de bronzen medaille met Glock's Johnson TN tijdens de Grand Prix Special. In datzelfde jaar won hij goud met het Nederlands team.

