'Een pitbull of een chihuahua, ik vind alle honden leuk'

Maximaal acht honden gaan er mee in de bus waarmee Inge van den Broek de honden thuis ophaalt en vervoert naar de plek waar ze de honden laat uitrazen. Voor het ophalen, uitlaten en thuisbrengen van de dieren rijdt ze dagelijks 200 kilometer. De extra klandizie in deze dagen komt voor een groot deel van toeristen die verblijven op campings. "Maar ook van baasjes die op vakantie gaan en hun hond bij oma en opa stallen. Die laten de hond wel uit, maar ik haal hem op om mee naar de Schelphoek te gaan voor een lange wandeling", zegt Van den Broek.

Twee keer per dag worden maximaal acht honden tegelijk uitgelaten (foto: Omroep Zeeland )

Kennismaken

In principe mogen de honden loslopen. ''Er is onderling wel eens ruzie, maar vaak lost zich dat vanzelf op. En uiteindelijk ben ik de baas." Voordat ze een hond 'aanneemt' gaat ze eerst kennismaken. In de drie jaar dat ze dit werk doet, heeft ze een enkele keer een hond geweigerd. "Ik ben dol op alle honden, van een pitbull tot een chihuahua. Maar als er bijtgedrag is, neem ik de hond niet aan. Hij moet passen in de groep."